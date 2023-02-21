NASA підтвердило, що метеорит вагою близько 450 кг розпався, коли впав поблизу Мак-Аллена, штат Техас, 15 лютого приблизно о шостій вечора.

Про це повідомляє Fox News.

У своїй заяві NASA зазначило, що, як правило, метеорити врізаються в атмосферу Землі на великій швидкості. Коли вони потрапляють в атмосферу, їхня швидкість сповільнюється, а сам метеорит розбивається на дрібні фрагменти, перші ніж зіткнутись із землею.

“Метеорити швидко остигають і, як правило, не становлять небезпеки для населення”, – йдеться в заяві NASA.

Космічне агентство опублікувало звіт про інцидент разом із картою, на якій показано район, куди ймовірно впали шматки метеора.

За даними Національної служби погоди в Браунсвіллі/долині Ріо-Гранде, багато людей повідомили про можливий метеорит у небі на захід від Мак-Ааллена.

Метеорологічне агентство також повідомило, що спалах від метеорита зафіксовано Geostationary Lightning Mapper близько 17:30.

Супутник для картографування блискавок, що вимірює блискавки з космосу, в публікації на Facebook 15 лютого повідомив, що під час падіння метеорита в цьому районі не було грозової активності.

Шериф округу Ідальго Едді Герра написав у Twitter, що авіадиспетчери в Х’юстоні повідомили його про те, що два літаки бачили метеорит у небі поблизу Мак-Аллена.

“Метеорит, який ми побачили в небі над Мак-Алленом, є нагадуванням про те, що NASA та іншим організаціям необхідно покращити наше розуміння та захист Землі, об’єднати науковий та інженерний досвід для просування в дослідженні людиною космосу, інтегрувати земні та планетарні дослідження для подальшого розвитку нашої діяльності. Розуміння Сонячної системи та сприяння успішним космічним місіям шляхом пом’якшення ризиків”, – заявили в NASA.