Про це повідомляє Fox News.
У своїй заяві NASA зазначило, що, як правило, метеорити врізаються в атмосферу Землі на великій швидкості. Коли вони потрапляють в атмосферу, їхня швидкість сповільнюється, а сам метеорит розбивається на дрібні фрагменти, перші ніж зіткнутись із землею.
“Метеорити швидко остигають і, як правило, не становлять небезпеки для населення”, – йдеться в заяві NASA.
Космічне агентство опублікувало звіт про інцидент разом із картою, на якій показано район, куди ймовірно впали шматки метеора.
За даними Національної служби погоди в Браунсвіллі/долині Ріо-Гранде, багато людей повідомили про можливий метеорит у небі на захід від Мак-Ааллена.
Метеорологічне агентство також повідомило, що спалах від метеорита зафіксовано Geostationary Lightning Mapper близько 17:30.
Супутник для картографування блискавок, що вимірює блискавки з космосу, в публікації на Facebook 15 лютого повідомив, що під час падіння метеорита в цьому районі не було грозової активності.
Шериф округу Ідальго Едді Герра написав у Twitter, що авіадиспетчери в Х’юстоні повідомили його про те, що два літаки бачили метеорит у небі поблизу Мак-Аллена.
“Метеорит, який ми побачили в небі над Мак-Алленом, є нагадуванням про те, що NASA та іншим організаціям необхідно покращити наше розуміння та захист Землі, об’єднати науковий та інженерний досвід для просування в дослідженні людиною космосу, інтегрувати земні та планетарні дослідження для подальшого розвитку нашої діяльності. Розуміння Сонячної системи та сприяння успішним космічним місіям шляхом пом’якшення ризиків”, – заявили в NASA.
- Вчені знайшли в Антарктиді надзвичайно рідкісний метеорит, який є одним із найбільших з-поміж коли-небудь знайдених на континенті. Космічний камінь містить одні з найстаріших матеріалів у Сонячній системі.