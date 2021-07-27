Про це йдеться в дослідженні вчених з Інституту атмосферних і кліматичних наук (Цюріх, Швейцарія), повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Кіпр, Куба, Туреччина, Канада, Північна Ірландія, Антарктида та інші країни зареєстрували свої найвищі температури за останні два роки, і, згідно з новим дослідженням, таких екстремальних явищ стає все більше.
Для дослідження вчені використовували моделювання клімату, щоб розрахувати ймовірність рекордної спеки, яка тривала не менше семи днів і набагато перевершила попередні рекорди.
З’ясувалося, що в 2021-2050 роках екстремальні температури вірогідні в два-сім разів частіше, в 2051-2080 роках в три-21 раз, і в 2051-2080 роках такі події відбуватимуться приблизно в 6-37 разів частіше.
Крім того, дослідження також передбачає, що якщо викиди парникових газів будуть рішуче скорочені, ймовірність хвиль тепла залишиться високою, але шанси на перевищення рекордів з часом знизяться.
- Врожайність по всьому світу знижується через зміни погодних умов, які продиктовані кліматичними змінами. В результаті зменшення врожайності – зростає рівень голоду.