Джерело: PBS.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, союзні країни вважають, що нагальним завданням зараз є забезпечити Україну допомогою для перемоги.

“Бо якщо Україна не переможе, то членство не обговорюватиметься взагалі, тому що тільки суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО”, – додав він.

Щодо закликів президента Володимира Зеленського на озвученні чіткого графіка членства в НАТО він сказав: “Водночас я вважаю неможливим назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни”.

Генсек зауважив, що планується узгодити багаторічний план, як забезпечити перехід ЗСУ від старих радянських стандартів до сучасних доктрин НАТО. Зокрема забезпечити їхню повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство.

“Я абсолютно впевнений, що союзники по НАТО зроблять нові заяви про значну військову підтримку України та пообіцяють підтримувати та нарощувати її, тому що ми абсолютно чітко заявимо, що ми готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно”, – сказав Столтенберг про липневий саміт.