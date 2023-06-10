Повідомляє заступник глави ОП Ігор Жовква
10 червня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до столиці України з неанонсованим візитом. Він підписав декларацію з президентом Володимиром Зеленським, у якій Оттава офіційно підтримала вступ України в НАТО.
“Спільна декларація чітко фіксує підтримку канадською стороною набуття Україною членства в НАТО, як тільки це дозволять умови. Це найсильніше формулювання серед усіх країн G7, які є членами НАТО”, – повідомив Ігор Жовква.
Вже 20 країн офіційно підтримали вступ України до НАТО.
“Станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами”.
- Сьогодні, 10 червня, Володимир Зеленський підтвердив наступ на пресконференції з нагоди візиту прем’єра Канади Джастіна Трюдо у Києві.