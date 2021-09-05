У неділю в Україні буде сонячно, але прохолодно

У неділю, 5 вересня, по всій території України буде сонячно, але прохолодно. Стовпчики термометра опустяться навіть до +3°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики обіцяють, що сьогодні в Україні не дощитиме. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° до 8° тепла, вдень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 17-22°.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у неділю Україну покине холодний атмосферний фронт.

Проте вона прогнозує невеликі дощі у північних областях. Втім, синоптикиня запевняє, що у більшості областей України недільний день буде сонячним – таким його зробить антициклон Hermelinde. Температура повітря очікується невисокою.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах 4°-10° тепла, а вдень очікується 14°-19° тепла.

За її словами, тепліше на 2°-5° буде хіба що у південній частині.