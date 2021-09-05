У неділю в Україні буде сонячно, але прохолодно

Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Синоптики обіцяють, що сьогодні в Україні не дощитиме. Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 3° до 8° тепла, вдень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 17-22°.
Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у неділю Україну покине холодний атмосферний фронт.
Проте вона прогнозує невеликі дощі у північних областях. Втім, синоптикиня запевняє, що у більшості областей України недільний день буде сонячним – таким його зробить антициклон Hermelinde. Температура повітря очікується невисокою.
Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах 4°-10° тепла, а вдень очікується 14°-19° тепла.
За її словами, тепліше на 2°-5° буде хіба що у південній частині.
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