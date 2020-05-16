У Нідерландах домашня собака і три кішки виробили антитіла до нового коронавірусу, це означає, що вони вже перехворіли COVID-19.

Про це заявила міністр сільського господарства Нідерландів Карола Шоутен, повідомляє Reuters.

“Важливо, щоб власники домашніх тварин слідували цій пораді: пацієнти з COVID-19 повинні в якості запобіжного заходу уникати контакту зі своїми тваринами. Хворих тварин, що належать людям з COVID-19, слід якомога довше ізолювати”, – сказав він.

При цьому, Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів наголошує, що ризик зараження тварин дуже малий.

Минулого місяця було виявлено, що кілька норок на фермі на півдні Нідерландів були заражені коронавірусом. Шоутен зазначила, що 11 кішок, які жили поруч з фермою, були протестовані, і у трьох було виявлено, що вони виробили антитіла до вірусу.

Крім того, 8-річний американський бульдог також виробив антитіла до вірусу. Вважається, що він заразився від свого власника.