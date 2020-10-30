29 жовтня у французькій Ніцці ісламіст напав на людей біля базиліки Нотр-Даму. В результаті нападу троє людей загинуло. Серед жертв двоє жінок та чоловік.

#Букви зібрали найзворушливіші фото з місця кривавої трагедії.

Біля храму, де стався напад небайдужі люди встановили імпровізований меморіал. Люди приносять сюди квіти та запалюють свічки.

Місцевий житель Фредерік Лефевр товаришував з убитим чоловіком Вінсентом Локесом. Чоловік не стримував сліз і заявив, що напад вважає “великою трагедією”.

“Ми вільна країна, ми продемонстрували свободу усім країнам світу. Сьогодні ця свобода закривається від нас”, – сказав чоловік.

Жителі Ніцци почали приносити до будівлі храму свічки та квіти з вечора четверга, 29 жовтня. Слід зазначити, що влада Франції оголосила максимальний рівень терористичної загрози. В цілях безпеки люди доволі швидко залишали місце трагедії.

Ніццу відвідав президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив журналістам, що ісламісти нападають проти цінностей французького народу: свободи, можливості вільно вірити і не піддаватися жодному духу терору.