#Букви зібрали найзворушливіші фото з місця кривавої трагедії.
Біля храму, де стався напад небайдужі люди встановили імпровізований меморіал. Люди приносять сюди квіти та запалюють свічки.
Місцевий житель Фредерік Лефевр товаришував з убитим чоловіком Вінсентом Локесом. Чоловік не стримував сліз і заявив, що напад вважає “великою трагедією”.
“Ми вільна країна, ми продемонстрували свободу усім країнам світу. Сьогодні ця свобода закривається від нас”, – сказав чоловік.
Жителі Ніцци почали приносити до будівлі храму свічки та квіти з вечора четверга, 29 жовтня. Слід зазначити, що влада Франції оголосила максимальний рівень терористичної загрози. В цілях безпеки люди доволі швидко залишали місце трагедії.
Ніццу відвідав президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив журналістам, що ісламісти нападають проти цінностей французького народу: свободи, можливості вільно вірити і не піддаватися жодному духу терору.
- #Букви розповідали, що відомо про нападника, його спільника та жертв. Детальніше про це можна прочитати тут.
- 29 жовтня в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки і чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.
- У Франції після трьох нападів за день — в Ніцці, Авіньйоні та біля генконсульства Саудівської Аравії — оголосили максимальний рівень терористичної загрози.
- У четвер, 29 жовтня, у французькому Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував теракт. Перед цим у країні вже відбулися дві ножові атаки.