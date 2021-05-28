У Нігерії рятувальники дістали, щонайменше, 30 тіл з річки, де напередодні затонув човен з більш ніж 150 пасажирами на борту.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Влада заявила, що тільки 20 осіб були врятовані, коли пором, який прямував між штатами Нігер і штатами Кеббі на північному заході, затонув.

Глава Національного управління внутрішніх водних шляхів в штаті Кеббі Юсуф Бірма повідомив, що на сьогоднішній день виявлено 30 тіл.

“На даний момент немає ніякої надії знайти живих”, – додав він.

Інший чиновник, який курирував рятувальну операцію, повідомив, що наразі знайдено 45 тіл.

Губернатор штату заявив, що він “в глибокому шоці і печалі через нещасний випадок на човні, який забрав життя більше 100 пасажирів”.

Влада звинувачує в аварії перевантаження, оскільки, як повідомляється, на човні крім пасажирів також були мішки з піском з золотого рудника і мотоцикли.