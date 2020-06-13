Про це повідомляє CNN.

У четвер генеральний директор Nike Джон Донахо повідомив про новий вихідний в листі до своїх співробітників. Цей крок є одним з рішень, які компанія планує зробити в світлі загальнонаціональних демонстрацій, які закликають до расової справедливості.

“У Nike ми прагнемо бути лідером у створенні різноманітної, інклюзивної команди і культури. Ми хочемо бути краще, ніж суспільство в цілому”, – зазначив Донахо і додав, що установа вихідного 19 червня є “доброю нагодою вшанувати історію і культуру темношкірих”.

ДОВІДКА. Рабство в США було скасовано після завершення Громадянської війни 1861 – 1865 років і прийняття Тринадцятої поправки до Конституції країни в грудні 1865 року. Останнім штатом, що ратифікувала цю поправку, був штат Міссісіпі в 2013 році. 19 червня 1865 року прокламація про звільнення рабів була оголошена в штаті Техас. Він був останнім з Конфедерації південних штатів, де це сталося. На даний момент День Свободи 19 червня кожного року відзначається в 47 з 50 американських штатів.