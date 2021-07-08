Про це повідомляє інформаційне агентство DPA.

За останні два тижні кількість щоденних вакцинацій в Німеччині значно знизилося. Зараз в країні ведуть дискусії про те, як вакцинувати людей, які ще не зробили щеплення.

Згідно з даними федерального Інституту Роберта Коха (RKI), на цьому тижні у вівторок було введено 699 500 доз вакцини в порівнянні з 917 000 на попередньому тижні – і більш одного мільйона доз вакцини щовівторка за попередні три тижні.

Комісар ЄС з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес закликала прискорити кампанію вакцинації. Вона сказала, що до кінця липня ЄС досягне своєї мети щодо забезпечення достатньою кількістю вакцин для 70% дорослого населення. Але оскільки штам вірусу має “підвищену здатністю до передачі”, більше 70% (дорослих, яких можна вакцинувати) повинні бути в безпеці “.

Останні дані показують, що 57,1% населення Німеччини отримали хоча б одну дозу, а 39,9% повністю вакциновані.

З 21 по 27 червня частка штаму Delta серед досліджених позитивних зразків склала 59%, майже подвоївшись, порівняно з даними за тиждень до того.