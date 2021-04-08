У Німеччині, недалеко від Франкфурта, дитинчаті альпаки, який став сиротою і залишився інвалідом, змайстрували спеціальний візок-протез.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нова власниця альпаки — 20-річна Роня Поль — вперше побачила її на фермі свого хлопця. У тварини були пошкоджені дві задні лапи через важкі пологи, після яких альпака залишилася сиротою. Дівчина не змогла пройти повз і забрала її до себе.

“Вона стрибала так, як ніби хотіла показати всім, що у неї сильний характер і вона хоче жити, навіть попри те, що дві її ноги пошкоджені”, – сказала Поль.

Дівчина відвезла альпаку на ферму, де вона працює. Там тварині змайстрували спеціальний візок-протез, щоб вона могла сама пересуватися.

“Як тільки вона зможе переносити вагу на третій нозі, вона отримає штучну кінцівку і приєднається до стада альпак мого хлопця, щоб жити нормальним життям”, – говорить Роня.