Про це повідомляє агентство Reuters.
Нова власниця альпаки — 20-річна Роня Поль — вперше побачила її на фермі свого хлопця. У тварини були пошкоджені дві задні лапи через важкі пологи, після яких альпака залишилася сиротою. Дівчина не змогла пройти повз і забрала її до себе.
“Вона стрибала так, як ніби хотіла показати всім, що у неї сильний характер і вона хоче жити, навіть попри те, що дві її ноги пошкоджені”, – сказала Поль.
Дівчина відвезла альпаку на ферму, де вона працює. Там тварині змайстрували спеціальний візок-протез, щоб вона могла сама пересуватися.
“Як тільки вона зможе переносити вагу на третій нозі, вона отримає штучну кінцівку і приєднається до стада альпак мого хлопця, щоб жити нормальним життям”, – говорить Роня.
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