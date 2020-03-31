У Німеччині пропонують ввести "паспорти недоторканності" для тих, хто вже перехворів на коронавірусну інфекцію COVID-19, щоб вони могли повернутися до роботи.

Про це пише The Guardian.

Дослідники в Німеччині на цей час готують масове дослідження про те, скільки людей вже мають імунітет до вірусу COVID-19. Воно полягатиме в аналізі крові понад 100 000 добровольців на наявність антитіл до коронавірусу. Потім цей тест буде повторюватися через регулярні проміжки часу для більшої вибірки населення, щоб відстежувати прогрес пандемії.

Зазначається, що результати цього дослідження, організованого державним органом громадської охорони здоров’я, Інститутом Роберта Коха, Німецьким центром досліджень інфекцій, Інститутом вірусології при берлінської лікарні Шаріте і службами донорства крові, допомогло б вирішити, коли і де в країні можна знову відкривати школи, які люди можуть безпечно повернутися на роботу.

“Тим, хто має імунітет, може бути виданий свого роду перепустка, яка, наприклад, дасть змогу їм звільнитися від обмежень на їх діяльність”, – сказав глава епідеміології Центру досліджень інфекцій ім. Гельмгольца в Брауншвейгу Жерар Краузе.

При цьому, уряд Німеччини поки офіційно не прокоментував пропозицію про такий документ.