Більше ніж 20 потягів були затримані біля Фулдатала в Німеччині через лебедя, який "тужив" на залізничних коліях після загибелі свого супутника.

Про це пише The Guardian.

У Німеччині між Касселем і Геттінгеном два лебедя забрели в район залізничної колії. Один з них загинув через удар струмом контактної мережі, а другий залишився там і як ніби оплакував одного. Рятувальникам довелося довго виманювати вижив лебідь з шляхів.

За даними поліції, через інцидент 23 потяги було затримано приблизно на 50 хвилин.

Вчені вже зазначали, що лебеді, очевидно, оплакують своїх товаришів і залишаються поряд з місцями їхньої смерті.