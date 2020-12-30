Про це пише The Guardian.
У Німеччині між Касселем і Геттінгеном два лебедя забрели в район залізничної колії. Один з них загинув через удар струмом контактної мережі, а другий залишився там і як ніби оплакував одного. Рятувальникам довелося довго виманювати вижив лебідь з шляхів.
За даними поліції, через інцидент 23 потяги було затримано приблизно на 50 хвилин.
Вчені вже зазначали, що лебеді, очевидно, оплакують своїх товаришів і залишаються поряд з місцями їхньої смерті.
- Раніше повідомлялося, що у США цуцика, якого врятували зі щелепи алігатора, зробили помічником шерифа.