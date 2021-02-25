Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення громадянинові цієї країни у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це інформує агентство Reuters. Крім того, повідомлення про це оприлюднено на сайті прокуратури.

Прокурори звинуватили громадянина Німеччини Єнса Ф. у шпигунстві: а саме в тому, що він передав плани поверхів будівлі Бундестагу (парламенту ФРН) російській розвідці.

Обвинувачений працював у компанії, яка проводила “перевірки переносних електричних пристроїв у приміщеннях, що використовуються Бундестагом”.

У результаті чоловік отримав доступ до PDF-файлів із планами будівлі по поверхах.

У липні-вересні 2017 року чоловік із власної ініціативи передав ці дані співробітникові посольства РФ в Берліні.

За даними прокуратури, дипломат, який отримав ці відомості, працював на російську військову розвідку.

Прізвище обвинуваченого і будь-які додаткові дані про нього не розкриваються.

Як зазначає Reuters, це не перший випадок, коли в Німеччині звинувачують російські спецслужби в шпигунстві. Так, у 2016 році влада Німеччини заявила, що комп’ютерні системи Бундестагу піддалися хакерській атаці з боку РФ.