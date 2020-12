Про це повідомляє агентство Reuters.

Власну настільну гру створили чотири сестри Швадерлапп із Вісбадена. Вони почали розробляти гру для себе під час першого локдауну, введеного через епідемію COVID-19.

У грі під назвою “Корона” можуть брати участь одночасно до чотирьох осіб. Головне завдання гравців – придбати всі продукти зі списку для літнього сусіда.

Переможцем вважається той, хто доставить товари за призначенням.

Перешкодами на шляху гравців стають карантин через COVID-19, нестача туалетного паперу, макаронів та інших товарів першої необхідності.

“Основний принцип – це солідарність… Але кожен з гравців може вирішити: співпрацювати з іншими або ж ускладнити їм завдання, заблокувавши їх шлях вірусами”, – розповіла агентству Сара Швадерлапп.

Сестри працювали над грою більшу частину вечорів під час весняної ізоляції. Вони стежили за новинами та поступово додавали нові елементи в гру.

Батько сестер Бенедикт Швадерлапп оцінив задумку і вирішив зробити комерційний проект. Він найняв художника, який розробив дизайн гри.

Наразі сім’я продала 2 тисячі примірників “Корони”. Крім того, їм вдалося підписати контракт із магазином іграшок.

