У Німеччині випустили незвичайну настільну гру, яка присвячена темі коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Власну настільну гру створили чотири сестри Швадерлапп із Вісбадена. Вони почали розробляти гру для себе під час першого локдауну, введеного через епідемію COVID-19.

У грі під назвою “Корона” можуть брати участь одночасно до чотирьох осіб. Головне завдання гравців – придбати всі продукти зі списку для літнього сусіда.

Переможцем вважається той, хто доставить товари за призначенням.

Перешкодами на шляху гравців стають карантин через COVID-19, нестача туалетного паперу, макаронів та інших товарів першої необхідності.

“Основний принцип – це солідарність… Але кожен з гравців може вирішити: співпрацювати з іншими або ж ускладнити їм завдання, заблокувавши їх шлях вірусами”, – розповіла агентству Сара Швадерлапп.

Сестри працювали над грою більшу частину вечорів під час весняної ізоляції. Вони стежили за новинами та поступово додавали нові елементи в гру.

These German sisters invented a coronavirus board game, which can be played by up to four players who compete to buy groceries for an elderly neighbor https://t.co/ZfOgMWcWAm pic.twitter.com/E8p3hMHyDI — Reuters (@Reuters) December 22, 2020

Батько сестер Бенедикт Швадерлапп оцінив задумку і вирішив зробити комерційний проект. Він найняв художника, який розробив дизайн гри.

Наразі сім’я продала 2 тисячі примірників “Корони”. Крім того, їм вдалося підписати контракт із магазином іграшок.

At a loose end during Germany’s first lockdown, the four Schwaderlapp sisters decided to put their long hours indoors to good use – by inventing a coronavirus board game that is selling by the thousands https://t.co/Op1BVjyUVu pic.twitter.com/E4fdO6tyxZ — Reuters (@Reuters) December 22, 2020