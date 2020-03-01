У Німеччині вперше не змогли зібрати урожай для крижаного вина

Про це пише ВВС.
Зазначається, що причиною стала занадто тепла зима. Ні в одному з 13 виноробних регіонів Німеччини не було необхідної температури -7 °С для виробництва вина в 2019 році.
За даними Національного управління океанів і авіації США, 2019 рік став другим найтеплішим роком в світі.
“Урожай 2019 року увійде в історію Німеччини, як перший рік, коли урожай для крижаного вина не вдався по всій країні. Якщо тепла зима триватиме протягом наступних кількох років, крижані вина з німецьких виноробних регіонів скоро стануть ще більшою рідкістю”, – йдеться в заяві Німецького інституту вина.
- 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Так, був перевищений навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С. Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців.