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У Німеччині вперше не змогли зібрати урожай для крижаного вина

У Німеччині вперше в історії не змогли зібрати зимовий урожай винограду для виробництва так званого крижаного вина.

Неділя, 1 березня 2020, 21:13

Про це пише ВВС.

Зазначається, що причиною стала занадто тепла зима. Ні в одному з 13 виноробних регіонів Німеччини не було необхідної температури -7 °С для виробництва вина в 2019 році.

За даними Національного управління океанів і авіації США, 2019 рік став другим найтеплішим роком в світі.

“Урожай 2019 року увійде в історію Німеччини, як перший рік, коли урожай для крижаного вина не вдався по всій країні. Якщо тепла зима триватиме протягом наступних кількох років, крижані вина з німецьких виноробних регіонів скоро стануть ще більшою рідкістю”, – йдеться в заяві Німецького інституту вина.

  • 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Так, був перевищений навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С. Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців.
Теги: виноград, клімат, Німеччина, зима

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