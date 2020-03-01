У Німеччині вперше не змогли зібрати урожай для крижаного вина

У Німеччині вперше в історії не змогли зібрати зимовий урожай винограду для виробництва так званого крижаного вина.

Про це пише ВВС.

Зазначається, що причиною стала занадто тепла зима. Ні в одному з 13 виноробних регіонів Німеччини не було необхідної температури -7 °С для виробництва вина в 2019 році.

За даними Національного управління океанів і авіації США, 2019 рік став другим найтеплішим роком в світі.

“Урожай 2019 року увійде в історію Німеччини, як перший рік, коли урожай для крижаного вина не вдався по всій країні. Якщо тепла зима триватиме протягом наступних кількох років, крижані вина з німецьких виноробних регіонів скоро стануть ще більшою рідкістю”, – йдеться в заяві Німецького інституту вина.