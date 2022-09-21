Про це повідомив Spiegel.

Слідчі збирали дані про олігарха протягом декількох місяців. Обшуки вирішили провести на кількох об’єктах, що належать олігарху. До справи залучили 250 співробітників Федеральної кримінальної поліції та служби розслідувань податкової.

Правоохоронці шукають докази у розслідуванні щодо Усманова. Підозра стосується порушення законодавства про торгівлю, відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

За даними видання, протягом 2014-2022 років російський олігарх міг ухилитися від сплати податків з доходів і подарунків на 555 млн євро. Усманов за допомогою складних офшорних конструкцій та непрозорих холдингів компаній міг приховати значні активи та прибуток від приросту капіталу. Таке стало відомо після викриттів, які пов’язані з “Панамськими документами”.

Раніше олігарх був співвласником компанії, яка знаходиться на Британських Віргінських островах. Проте у 2014 році його частка, котра становила понад мільярд євро, перейшла до інших бізнесменів. За таке Усманов мав би сплатити німецькій податковій інспекції сотні мільйонів євро податку, але невідомо, чи було здійснено платіж.

Також Усманов потрапив у поле зору поліції, коли проти нього запровадили європейські санкції через російське вторгнення в Україну.