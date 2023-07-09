Джерело: BBC.

8 липня сутички тривали декілька годин. Поліціянти заарештували близько ста осіб.

У центрі міста довелося зупинити рух транспорту. Населений пункт розташований приблизно за 50 км на північ від Франкфурта-на-Майні.

Протестувальники кидали в поліцейських пляшки та каміння. Внаслідок заворушень було пошкоджено деякі транспортні засоби та зірвано огорожу навколо місця проведення фестивалю. Вони ще закидали камінням автобуси, які везли учасників фестивалю.

Минулого року теж відбулися заворушення через фестиваль, тому місцева влада намагалася його зупинити. Проте місцевий суд скасував заборону.

Захід організувала Центральна рада еритрейців у Німеччині. Вона вважається наближеною структурою до посольства Еритреї.

Зазначимо, що еритрейці утворюють одну з найбільших груп африканських мігрантів в Німеччині.