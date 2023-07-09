Німеччина планує просувати ідею відтермінування вступу України до Північноатлантичного альянсу під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, який має відбутися 11-12 липня, через страх війни, яку може розв'язати Росія проти блоку.

Джерело: The Telegraph з посиланням на джерело в НАТО

Як пояснили у виданні, Німеччина планує закликати членів НАТО на саміті у Вільнюсі зосередити свою увагу не на пропозиціях щодо членства України в Альянсі, а на певних гарантіях безпеки.

“Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати Україні термінове членство в НАТО. Необхідний час для розробки гарантій, які, своєю чергою, можуть заблокувати членство. Берлін не хоче, щоб Путін потенційно тестував статтю 5”, – розповіло виданню джерело на умовах анонімності.

Нагадаємо, Білий дім у п’ятницю, 7 липня, повідомив, що президент США Джо Байден та інші лідери НАТО обговорять на саміті наступного тижня, які кроки Україна має виконати, щоб приєднатися до Альянсу.

За інформацією ЗМІ, союзники України у НАТО досі не вирішили, що запропонувати Україні на саміті, який відбудеться вже 11-12 липня у Вільнюсі, Литва.

Як повідомляли #Букви, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі у межах започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.

Варто зауважити, Україна активізувала свої зусилля щодо приєднання до НАТО після російського повномасштабного вторгнення минулого року, адже гарантії безпеки, надані Москвою, Вашингтоном і Лондоном, коли країна відмовилася від свого ядерного арсеналу в 1994 році, були явно марними.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа запевнив, що за підсумками майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які не розчарують країну, що протистоїть російському вторгненню.

Натомість 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.