Понад 10 000 осіб взяли участь в мітингу руху "Querdenker" ("Сторонні мислителі") в Штутгарті (Німеччина) проти коронавірусних обмежень.

Про це з посиланням на поліцію повідомляє німецька щоденна газета Der Tagesspiegel і місцеве видання Zeitungsverlag Waiblingen.

Більшість з учасників протесту не надягали маски та не дотримувалися дистанції.

Повідомляється, що поліція не втручалася в мирну ходу, щоб дати людям спокійно розійтися. Приблизно о 18:00 площу вже покинуло декілька тисяч осіб, проте більшість демонстрантів продовжували протестувати.

Протестувальники також трималися за руки й утворювали таким чином ланцюги солідарності. Вони скандували: “Мир, свобода, ніякої диктатури”.

Поліція зафіксувала 10 мітингів в різних місцях центру міста.

“Це незручна ситуація для поліції. З одного боку, є свобода зібрань, з іншого боку, є захист від інфекції. Посадові особи не втручалися, щоб більше людей не накопичувалось в одному місці”, – сказав представник поліції Штутгарта Стефан Кейльбах.

Hier im Thread geht es weiter. Der Zug ist auf der Silberburgstraße unterwegs. Die Route wird regelmäßig verhandelt, an nahezu jeder Kreuzung wird gestoppt. #s0304 #Stuttgart0304 #stuttgart pic.twitter.com/UNj4wXTkZI — Zeitungsverlag Waiblingen (@zvw_redaktion) April 3, 2021

Федеральний міністр закордонних справ Хайко Маас засудив демонстрацію. За його словами, коли тисячі людей беруть участь в ході без масок і не дотримуючись дистанції, це порушує всі можливі правила.

“Ті, хто беруть участь, наражають на небезпеку не тільки своє здоров’я, але і здоров’я інших людей”, – написав Маас у Twitter.

За даними поліції Штутгарта, в ході протестів один поліціянт був поранений, також є й інші постраждалі. Зараз правоохоронці шукають свідків подій.

Рух “Querdenker” проводить мітинги з самого початку пандемії минулого року. Часто вони супроводжуються запеклими зіткненнями та нападами на представників ЗМІ.