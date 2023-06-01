Джерело: Nintendo.

Після повномасштабного російського вторгнення компанія припинила відвантаження товарів до Росії. Водночас цифровий магазин Nintendo eShop переведено на технічне обслуговування, оскільки було припинено обробку транзакцій у рублях платіжними сервісами.

З огляду на економічні прогнози, Nintendo of Europe вирішила згорнути діяльність свого російського відділення.

“У межах наших зусиль щодо виконання вже існуючих зобов’язань перед клієнтами, російська версія Nintendo eShop працюватиме в обмеженому режимі. У найближчому майбутньому, починаючи з 31 травня 2023 року, російські клієнти, які мають обліковий запис Nintendo, зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент”, – зазначили у компанії.

Проте відтепер буде неможливо створювати нові облікові записи Nintendo, вказавши в налаштуваннях країною перебування Росію.

Також з міркувань безпеки вже видалено платіжну інформацію, пов’язану з обліковими записами Nintendo таких користувачів. Йдеться про дані кредитної картки або дані облікового запису PayPal.