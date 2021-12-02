Про це пише американське видання AP.

На відміну від відкриття у 2020 році, коли через пандемію COVID-19 люди могли слідкувати за відкриттям ялинки лише по телебаченню або інтернет-трансляції, цього разу церемонію запалення вогнів міг побачити будь-хто охочий.

Фото: AP

Фото: AP

Цьогорічне дерево надійшло з Елктона, штат Меріленд (США), де воно стояло понад 80 років біля сімейного будинку.

Фото: AP

Фото: AP

Першу ялинку поставили в Рокфеллер-центрі чоловіки, які там працювали в 1931 році. Відтоді встановлення ялинки перетворилося на традицію, яка щороку ставала все масштабнішою.

Сова Роксі розважала присутніх, фото: АР

Люди навколо співали різдвяних пісень, сміялися та аплодували. На цю щорічну різдвяну урочистість з’їжджаються не лише зі США, але й інших країн.

  • Якою була новорічна ялинка в Україні, можете пригадати тут.