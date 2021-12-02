1 грудня одна з головних прикрас Різдва у Нью-Йорку – ялинка у Рокфеллер-центрі – засяяла тисячами вогників.

Про це пише американське видання AP.

На відміну від відкриття у 2020 році, коли через пандемію COVID-19 люди могли слідкувати за відкриттям ялинки лише по телебаченню або інтернет-трансляції, цього разу церемонію запалення вогнів міг побачити будь-хто охочий.

Цьогорічне дерево надійшло з Елктона, штат Меріленд (США), де воно стояло понад 80 років біля сімейного будинку.

Першу ялинку поставили в Рокфеллер-центрі чоловіки, які там працювали в 1931 році. Відтоді встановлення ялинки перетворилося на традицію, яка щороку ставала все масштабнішою.

Люди навколо співали різдвяних пісень, сміялися та аплодували. На цю щорічну різдвяну урочистість з’їжджаються не лише зі США, але й інших країн.