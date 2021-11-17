Влада Нью-Йорка цього року дозволить мешканцям та гостям міста відсвяткувати Новий рік на площі Таймс-сквер.

Про це заявив мер Білл де Блазіо, повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Людям старше п’яти років, які бажають побачити знамените падіння новорічної кулі цього року, доведеться надати доказ повної вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19, якщо вони мають медичний відвід.

Дітей до п’яти років має супроводжувати дорослий вакцинований, а невакциновані особи мають носити маски.

“Ми нарешті зможемо знову зібратися разом. Це буде чудово, це буде радість для цього міста“, – сказав мер Білл де Блазіо.

Падіння кулі на Таймс-сквер знаменує початок Нового року, на який зазвичай приходять сотні тисяч людей.

Люди відзначають переддень Нового року на Таймс-сквер із 1904 року. Але минулого року святкування були скасовані після того, як Центри контролю за захворюваннями закликали людей уникати зборів.

Лише кільком медичним працівникам дозволили вийти на площу для спостереження, і для цього їх помістили до соціально віддалених відсіків.

Наразі у США зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19 у світі – 2,1 мільйона зареєстрованих випадків з початку пандемії. За даними Університету Джона Хопкінса, там померло понад 765 000 осіб.