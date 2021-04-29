У Нью-Йорку (США) планують з 1 липня повністю зняти обмеження, пов'язані з поширенням COVID-19.

Про це заявив мер Білл де Блазіо в ефірі телеканалу MSNBC в програмі “Ранковий Джо”.

“Ми готові до відкриття магазинів, підприємств, офісів, театрів на повну потужність”, – сказав де Блазіо.

Це перше послаблення карантину більш ніж за рік – обмеження почали вводити у березні 2020 року.

За словами мера, на сьогодні в Нью-Йорку 6,3 млн осіб пройшли вакцинацію.

“Кампанія продовжиться, зусилля щодо вакцинації будуть тільки рости. Ми повинні продовжувати старанно працювати над цим”, – сказав він.

“Our plan is to fully reopen New York City on July 1” —@NYCMayor pic.twitter.com/2CqSC9XqJr — Morning Joe (@Morning_Joe) April 29, 2021

У США повну вакцинацію проти коронавірусу пройшли близько 38% дорослого населення. При цьому більш ніж половина жителів Сполучених Штатів у віці від 18 років отримали як мінімум одну дозу вакцини.

За час пандемії в США виявили понад 32,9 млн випадків захворювання на COVID-19, понад 588 тис. осіб померли.