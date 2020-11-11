Норвезькі археологи виявили раніше невідоме поховання вікінгів "високого статусу", де є зал для урочистостей і залишки поховання корабля.

Про це повідомляє CNN.

Дослідники виявили знахідки, не розкопуючи землю, а тільки використовуючи георадар, заглядаючи під поверхню.

Ключовим серед результатів Норвезького інституту досліджень культурної спадщини, опублікованого у вівторок в журналі Antiquity, є місце поховання кораблів вікінгів, розташоване на кургані Йєлла в Гьелестаді, на південному сході Норвегії.

Човни символізували безпечний перехід у загробне життя і зазвичай належали еліті суспільства вікінгів.

Дані георадара показали, що довжина судна залізного віку становить близько 19 метрів (62 фути), при цьому корабель знаходиться на глибині від 0,3 до 1,4 метра (від 0,9 до 4,6 футів) під поверхнею землі.

“Коли ми проводимо такі дослідження, це зазвичай просто сірі, чорно-білі плями, але цей набір даних дуже вражає. Ми знали, що там було щось особливе, але ми не знали, що там буде поховання корабля, це досить унікально” , – сказав провідний автор дослідження Ларс Густавсен, дослідник Норвезького інституту культурної спадщини.

Дані показують різні пагорби, виявлені радаром, в тому числі великий овал, який дослідники ідентифікували як корабель епохи вікінгів. Зараз вже ведуться роботи з його розкопок.

Густавсен сказав, що курган раніше був викопаний в 19 столітті. Тоді було спалено багато дерев’яних залишків корабля, тому що люди не знали, що вони собою представляють. Це означає, що нинішнім дослідникам залишилося не так багато речей для аналізу.

“Що нам точно потрібно зробити, так це використовувати сучасні технології та використовувати їх дуже обережно. Роблячи це, ми сподіваємося, що зможемо добути що-небудь з цього корабля і тоді вже зможемо щось сказати про тип судна”, – сказав він CNN .

Під землею дослідники виявили в цілому 13 курганів, деякі з яких мали ширину більше 30 метрів

За словами Густавсена, ця земля, яка датується V століттям нашої ери, була перетворена на елітне “кладовище та поселення високого статусу” за часів вікінгів.

The Jell Mound – місце знахідок – розташоване у Гьелестаді, в південно-східному норвезькому регіоні Естфолд. Курган широко відомий як один з найбільших місць поховання залізного століття в Скандинавії.