У Новій Зеландії вирішили надавати відпустку партнерам, які пережили викидень або народження мертвої дитини.

Про це повідомляє The Guardian.

У парламенті Нової Зеландії одноголосно підтримали рішення надавати матерям та їхнім партнерам триденні відпустки, якщо трапився викидень або дитина народилася мертвою.

Законопроєкт представила депутатка від лейбористської партії Джині Андерсен.

Вона зазначила, що такий законопроєкт дозволить батькам, які не пережили народження малюка, “змиритися з втратою”, використавши законне право на відпустку.

“Горе, яке приходить з викиднем, – це не хвороба, це втрата. Ця втрата вимагає часу – часу, щоб відновитися фізично, і часу, щоб прийти в себе морально; час відновлюватися з партнером”, – сказала депутат.

Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm — Ginny Andersen (@ginnyandersen) March 24, 2021

Це стосується батьків, які чекають дитину, а також тих, хто чекає дитину від сурогатної матері.

Андерсен звернула увагу на те, що у кожної четвертої новозеландської жінки стався викидень, а близько 20 тисяч жінок щорічно втрачають дітей внаслідок викидня або через те, що дитина народжується мертвою.

Законопроєкт не поширюється на жінок, що перервали вагітність за допомогою аборту.

Аналогічне право є у жінок в Індії. Вони можуть відпочивати шість тижнів, якщо у них трапиться викидень.

У деяких країнах є положення про оплачувану відпустку, якщо жінка народила мертву дитину.

У канадській провінції Онтаріо, якщо жінка втрачає дитину за 17 тижнів або менше до призначеного терміну, вона має право на 17-тижневу неоплачувану відпустку по вагітності.