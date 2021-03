Про це повідомляє The Guardian.

У парламенті Нової Зеландії одноголосно підтримали рішення надавати матерям та їхнім партнерам триденні відпустки, якщо трапився викидень або дитина народилася мертвою.

Законопроєкт представила депутатка від лейбористської партії Джині Андерсен.

Вона зазначила, що такий законопроєкт дозволить батькам, які не пережили народження малюка, “змиритися з втратою”, використавши законне право на відпустку.

Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm

— Ginny Andersen (@ginnyandersen) March 24, 2021