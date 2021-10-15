У новозеландському місті Крайстчерч (Christchurch) звільнили 88-річного чарівника, який працював тут 23 роки та отримував заробітну плату.

Про це повідомляє ВВС.

Представники міської влади пояснили, що чарівник більше не потрібен, оскільки “образ застарілий та не потрібен сучасному місту”.

Ян Брекенбері Ченнелл (Ian Brackenbury Channell) був чарівником міста протягом 23 років. Йому платили зарплатню залежно від кількості рекламних проєктів, до яких його запрошували. Зазвичай з ним фотографувалися туристи. В середньому це 16 тисяч новозеландських доларів на рік (11,3 тис. доларів США).

Чарівник пропрацює до грудня, після чого контракт закінчиться.

Ченнелл вже прокоментував таке рішення міської влади. Він назвав політиків “купкою бюрократів без фантазії.

“Я – оригінальний символ Крайстчерча”, – сказав він.

При цьому він додав, що навіть після закінчення контракту продовжить чаклувати й припинить це робити лише якщо його вб’ють.

Ченнелл народився у Великій Британії. Він приїхав до нової Зеландії у 1970-х роках. У 1976 почав працювати чарівником – розважав публіку в людних місцях, чим і заробляв. Мерії це не подобалося, але невдовзі йому запропонували працювати офіційно, рекламуючи місто. У 1982 році Асоціація директорів новозеландських художніх галерей назвала чарівника “живим твором мистецтва”, а у 1990-му році тодішній прем’єр-міністр країни Майк Мур запропонував йому стати магом офіційно.