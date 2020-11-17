У Новій Зеландії підвели підсумки голосування за титул "Птах року". Цього року переможцем став папуга какапо.

Про це пише The Guardian.

Какапо – це найважчий і самий довгоживучий папуга в світі. Цей птах вже перемагав на виборах в 2008 році.

Какапо знаходиться на межі вимирання. Але після зусиль щодо збереження популяція цього папуги збільшилася з 50 у 1990-х роках до 213 на даний момент. Раніше ці птахи жили на території всієї Нової Зеландії, а тепер – тільки на островах, де немає хижаків.

“Речі, які роблять какапо унікальними, також роблять їх уразливими для загроз. Вони повільно розмножуються, гніздяться на землі, і їх основний захист – імітувати кущ”, – зазначила представник виборчої комісії Лаура Кіоун.

Конкурс “Птах року Нової Зеландії” проводиться з 2005 року і був заснований організацією Forest and Bird для того, щоб спонукати новозеландців дізнаватися про місцевих птахів і надихнути їх на допомогу в захисті дикої природи країни.