У Новій Зеландії Великодньому кролику та Зубній феї дозволили працювати під час карантину

Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що пандемія коронавірусу COVID-19 не завадить Зубний феї та Великодньому кролику відвідати дітей з подарунками.
“Вам буде приємно дізнатися, що ми вважаємо Зубну фею та Великоднього кролика найважливішими співробітниками. Але ви можете собі уявити, як в цей час вони зайняті вдома своєю сім’єю, а також своїми кроленятами. Тому я хочу сказати дітям Нової Зеландії, що, якщо Великодній кролик раптом не зможе прийти у ваш будинок, ви повинні розуміти, що в цей час у них є свої сімейні справи і для них складно встигнути в такий момент всюди”, – заявила Арден.
Вона також запропонувала жителям країни влаштувати полювання за писанками в своєму районі, але, дотримуючись соціальної дистанції: наприклад, приклеїти їх до підвіконь скотчем.
- Раніше Данія заявила про поступове ослаблення заходів карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу. З 15 квітня в країні планують відновити роботу дитячих садків і початкових шкіл, якщо кількість хворих вірусом залишиться стабільною.