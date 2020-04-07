Covid-19 Україна

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У Новій Зеландії Великодньому кролику та Зубній феї дозволили працювати під час карантину

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн прирівняла Пасхального кролика та Зубну фею до працівників найбільш важливих професій.

Вівторок, 7 квітня 2020, 18:41

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що пандемія коронавірусу COVID-19 не завадить Зубний феї та Великодньому кролику відвідати дітей з подарунками.

“Вам буде приємно дізнатися, що ми вважаємо Зубну фею та Великоднього кролика найважливішими співробітниками. Але ви можете собі уявити, як в цей час вони зайняті вдома своєю сім’єю, а також своїми кроленятами. Тому я хочу сказати дітям Нової Зеландії, що, якщо Великодній кролик раптом не зможе прийти у ваш будинок, ви повинні розуміти, що в цей час у них є свої сімейні справи і для них складно встигнути в такий момент всюди”, – заявила Арден.

Вона також запропонувала жителям країни влаштувати полювання за писанками в своєму районі, але, дотримуючись соціальної дистанції: наприклад, приклеїти їх до підвіконь скотчем.

Теги: Коронавірус, Нова Зеландія, карантин, Пасха

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