У низці областей очікується невеликий дощ: прогноз погоди на 21 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в Україні хмарно з проясненнями.
У західних, центральних та північних областях – невеликий дощ. У решті областей – без опадів.
Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.
Вдень температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів в залежності від регіону.
У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.