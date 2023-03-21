У низці областей очікується невеликий дощ: прогноз погоди на 21 березня

За даними синоптиків у вівторок, 21 березня, в окремих регіонах очікуються невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні хмарно з проясненнями.

У західних, центральних та північних областях – невеликий дощ. У решті областей – без опадів.

Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів в залежності від регіону.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.