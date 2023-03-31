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У низці областей очікується невиликий дощ: прогноз погоди на 31 березня

За даними синоптиків у п'ятницю, 31 березня, частину України накриють дощі.

П’ятниця, 31 березня 2023, 07:12
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у західних, більшості північних областях, а також на Вінниччині та Одещині невеликі дощі. У решті областей – без опадів.

Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с.

У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів. Найпрохолодніше у східних областях – +3…+8 градусів.

У Києві сьогодні вдень очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +9 до +11 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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