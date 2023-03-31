У низці областей очікується невиликий дощ: прогноз погоди на 31 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у західних, більшості північних областях, а також на Вінниччині та Одещині невеликі дощі. У решті областей – без опадів.
Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с.
У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів. Найпрохолодніше у східних областях – +3…+8 градусів.
У Києві сьогодні вдень очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +9 до +11 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.