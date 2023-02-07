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У низці областей очікується сніг: прогноз погоди на 7 лютого

За даними синоптиків у вівторок, 7 лютого, у низці українських областей очікуються опади у вигляді снігу.

Вівторок, 7 лютого 2023, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на заході, півночі, Вінницькій області, у Криму, вдень і на півдні – невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний 5-10 м/с, у південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря коливатиметься від 0 до -5 градусів, а у Карпатах вдень від -5 до -10 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця Вітер північний, північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від -1 до -3 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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