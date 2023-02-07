У низці областей очікується сніг: прогноз погоди на 7 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні на заході, півночі, Вінницькій області, у Криму, вдень і на півдні – невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північний, північно-східний 5-10 м/с, у південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря коливатиметься від 0 до -5 градусів, а у Карпатах вдень від -5 до -10 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця Вітер північний, північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від -1 до -3 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.