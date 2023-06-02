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01 червня

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У низці областей очікуються дощі: прогноз погоди на 2 червня

За даними синоптиків у п'ятницю, 2 червня, низку областей накриють опади у вигляді дощу.

П’ятниця, 2 червня 2023, 07:28
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень на заході, півночі, а також у Вінницькій областях – короткочасні дощі, місцями грози. У решті областей – без опадів.

Вітер південно-західний 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Вдень в Україні температура повітря коливатиметься від +23 до +28 градусів, прохолодніше на крайньому заході – +19…+24 градуси.

У Києві в другій половині дня очікується короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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