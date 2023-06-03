У низці областей очікуються дощі: прогноз погоди на 3 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні вдень в Україні – окрім західних та північних областей – очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, вдень при грозах місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура повітря вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях від +17 до +22. У решті областей – +23…+28 градусів. На високогір’ї Карпат протягом доби 3-8° тепла.
У Києві сьогодні вдень мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці +18…+20 градусів.
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