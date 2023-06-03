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02 червня

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У низці областей очікуються дощі: прогноз погоди на 3 червня

За даними синоптиків у суботу, 3 червня, у більшості областей - короткочасні дощі та грози.

Субота, 3 червня 2023, 07:18
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень в Україні – окрім західних та північних областей – очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, вдень при грозах місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях від +17 до +22. У решті областей – +23…+28 градусів. На високогір’ї Карпат протягом доби 3-8° тепла.

У Києві сьогодні вдень мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці +18…+20 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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