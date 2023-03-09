У низці областей очікуються дощі: прогноз погоди на 9 березня

За даними синоптиків у четвер, 9 березня, частина України опиниться у полоні опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у західних, а також північних регіонах очікуються опади у вигляді дощу. У решті областей – без опадів.

Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 20-25 м/с.

Вдень у низці областей повітря прогріється до +7…+12 градусів. найтепліше буде у центральних і південних областях, а також у Криму, де стовпчики термометрів покажуть від +13 до +18 градусів. Водночас найнижчою температура буде у Волинській та Рівненській областях – +4…+9 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +10 до +12 градусів.