За даними синоптиків у вівторок, 4 квітня, в окремих областях очікуються опади у вигляді дощу та снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з даними синоптиків, сніг сьогодні випаде у західних областях, а також на Житомирщині. Водночас у південних та більшості центральних областей – невеликий дощ, місцями з грозами.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с, в Карпатах та Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря на заході та Житомирщині від +1 до +6 градусів, у Карпатах – від 0 до -5 градусів.

У решті областей температура повітря коливатиметься від +10 до +15 градусів, у Криму від +15 до +20, а на Одещині та Черкащині – +6…+11 градусів.

У Києві сьогодні вдень без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +6 до +8 градусів.