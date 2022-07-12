У низці областей сьогодні відчутне похолодания та дощі з грозами: прогноз погоди на 12 липня

У вівторок, 12 липня, половину України накриють дощі та грози, а температура повітря не підніметься вище +27 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні у всіх західних регіонах очікуються дощі з грозами. Також захід сьогодні стане найпрохолоднішою частиною України: температура повітря тут коливатиметься від +17 до +20 градусів вдень.

У центральних областях без опадів і значно тепліше – +23…+27 градусів. Найсвіжіша погода лише у Вінницькій області, де стовпчики термометрів покажуть від +21 до +23 градусів.

На півночі очікують опади у вигляді дощу та грози. Температура повітря коливатиметься від +19 до +23 градусів.

У східних областях сьогодні без опадів. Температура повітря – +24…+27 градусів.

Без опадів і у південних регіонах України, а стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +27 градусів.

У Києві сьогодні очікується дощова погода, а також грози. Температура повітря не підніметься вище +22 градусів.