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У низці областей України йтимуть дощі: прогноз погоди на 10 червня

За даними синоптиків у суботу, 10 червня, у низці українських областей випадуть дощі.

Субота, 10 червня 2023, 07:27
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень у західних, північних областях, а також у Криму, у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях – короткочасні дощі, грози.

На решті території без опадів.

Вітер східний, північно-східний 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів. На Одещині та Миколаївщині повітря прогріється до +30, а на заході та у Криму – +19…+24 градуси. На високогір’ї Карпат – +14…+19.

У Києві вдень короткочасний дощ та гроза: оголошено I (жовтий) рівень небезпечності. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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