У низці областей України йтимуть дощі: прогноз погоди на 10 червня

Джерело: Укргідрометцентр
Сьогодні вдень у західних, північних областях, а також у Криму, у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях – короткочасні дощі, грози.
На решті території без опадів.
Вітер східний, північно-східний 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +28 градусів. На Одещині та Миколаївщині повітря прогріється до +30, а на заході та у Криму – +19…+24 градуси. На високогір’ї Карпат – +14…+19.
У Києві вдень короткочасний дощ та гроза: оголошено I (жовтий) рівень небезпечності. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці +26…+28 градусів.
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