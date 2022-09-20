У низці українських регіонів сьогодні пройдуть дощі: прогноз погоди на 20 вересня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході сьогодні пройдуть дощі. Температура повітря вдень становитиме від +10 до +14 градусів.
У центрі дощі очікуються всюди, окрім Дніпропетровської області, де буде сонячно. Повітря у денний час прогріється до +11…+16 градусів, а на Дніпропетровщині до +18.
У всіх північних областях – дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +11 до +15 градусів.
У східних областях опади очікуються лише на Харківщині, у решті регіонів – сонячно Вдень температура повітря прогріється до + 17…+21 градуса.
У південних областях дощі пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. На Миколаївщині очікуються й грози. У решті південних областей – сонячно. Вдень повітря прогріється до +16…+21 градуса.
У Києві вдень пройдуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.