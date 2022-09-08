За даними синоптиків у четвер, 8 вересня, у деяких західних та південних областях України очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Низку західних областей сьогодні накриють дощі. Мовиться про Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. У решті регіонів – без опадів. Температура повітря вдень від +18 до +22, на Закарпатті – +24…+26.

У центральних областях без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +17 до +21 градуса.

На півночі також сухо. Температура повітря вдень від +17 до +21, найпрохолодніше на Сумщині – +16..+18.

У східних регіонах опади не передбачаються. Повітря вдень прогріється до +16…+19 градусів.

На півдні дощі очікуються в Одеській та Миколаївській областях, у решті регіонів – сухо. Повітря прогріється до +19…+22 градусів, а най тепліше – на Одещині, де стовпчики термометрів покажуть від +23 до +25.

У Києві 8 вересня без опадів, з температурою повітря від +19 до +21 градуса.