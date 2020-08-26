Про це повідомляє The Guardian.
За даними Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами, 31 людина загинула в південній провінції Сінд, 23 людини загинули в провінції Хайбер-Пахтунхва, 15 смертей були зареєстровані в південно-західній провінції Белуджистан і 8 – в провінції Пенджаб. Ще 13 людей загинули в інших місцях на півночі країни.
Крім того, в результаті повені було пошкоджено не менше тисячі будинків по всьому Пакистану. Також на вулицях Карачі багато автомобілів виявилися на половину у воді.
Очікується, що на цьому тижні дощі продовжаться.
- В результаті тропічного шторму Ісайя, який пронісся через штати США на Атлантичному узбережжі, загинули п’ятеро людей.