У Пакистані в результаті повені, викликаної мусонними дощами, всього за три дні загинули, щонайменше, 90 осіб.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами, 31 людина загинула в південній провінції Сінд, 23 людини загинули в провінції Хайбер-Пахтунхва, 15 смертей були зареєстровані в південно-західній провінції Белуджистан і 8 – в провінції Пенджаб. Ще 13 людей загинули в інших місцях на півночі країни.

Крім того, в результаті повені було пошкоджено не менше тисячі будинків по всьому Пакистану. Також на вулицях Карачі багато автомобілів виявилися на половину у воді.

Очікується, що на цьому тижні дощі продовжаться.