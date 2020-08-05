Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Двоє загинули в результаті торнадо в парку мобільних будинків в Північній Кароліні, а ще троє – в Нью-Йорку, Делавері та Меріленді.
На даний момент Ісайя досяг південно-східної Канади і трансформувався в посттропічний циклон.
Минулого тижня шторм вразив Пуерто-Ріко, Гаїті та Домініканської республіки. Тоді загинули, принаймні, дві людини. Крім того, негода знищила будинки, викорчувала дерева, а також викликала повені та зсуви.
- 30 липня у Національному центрі зі спостереження за ураганами США повідомили, що в Атлантичному океані сформувався новий тропічний шторм Ісаіас.