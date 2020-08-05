В результаті тропічного шторму Ісайя, який пронісся через штати США на Атлантичному узбережжі, загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Двоє загинули в результаті торнадо в парку мобільних будинків в Північній Кароліні, а ще троє – в Нью-Йорку, Делавері та Меріленді.

На даний момент Ісайя досяг південно-східної Канади і трансформувався в посттропічний циклон.

Минулого тижня шторм вразив Пуерто-Ріко, Гаїті та Домініканської республіки. Тоді загинули, принаймні, дві людини. Крім того, негода знищила будинки, викорчувала дерева, а також викликала повені та зсуви.