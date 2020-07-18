Сьогодні, 18 липня, в Парижі відкриється перший кінотеатр на воді.

Про це повідомляє журнал Designboom.

У плавучому кінотеатрі “Cinéma sur l’Eau” люди будуть дивитися фільми, перебуваючи в човнах, які розташують на воді з дотриманням соціальної дистанції.

Глядачів посадять на 38 човнів з електромоторами, які розташовані на Сені, також буде встановлено 150 додаткових посадочних місць на набережній річки.

Відкриття незвичайного кінотеатру відбудеться в честь повернення щорічної міської програми Paris Plages, яка створює тимчасові пляжі у французькій столиці в літній час.