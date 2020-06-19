Православна церква України вважає "ганебною спробою тиску" кримінальну справу проти п’ятого президента Петра Порошенка про "розпалюванні міжрелігійної ворожнечі" при її створенні.

Про це йдеться в заяві ПЦУ.

“Те, що таке “розслідування” було офіційно розпочате і досі (понад вісім місяців) проводиться, не може бути оцінене Київською Митрополією Православної Церкви України ніяк інакше, як приклад використання супротивниками незалежності УПЦ юридичної системи, правоохоронних та судових органів України з метою перешкоджання розбудові та розвитку Православної Церкви України, процесу її міжнародного визнання, свободі волевиявлення релігійних громад”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це “розслідування” стоїть у ряду цілої низки подібних заяв і дій, вчинених за останні півтора роки для переслідування духовенства та активних парафіян ПЦУ, для тиску на сумлінних представників органів місцевої влади і самоврядування.

“Особливо ж ганебним і цинічним виглядає використання у нинішній кампанії імені та авторитету Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка рішенням свого Помісного Собору 15 грудня 2018 р. припинила окреме існування як релігійне об’єднання, склавши разом з іншими гілками Українського Православ’я єдину Помісну Православну Церкву України. Слід нагадати, що УПЦ (ПЦУ) є єдиним правонаступником УПЦ КП та УАПЦ, які об’єдналися, а особи, які намагаються надалі діяти від імені УПЦ КП як нібито від окремого релігійного об’єднання, не мають на це ані канонічного, ані юридичного права”, – наголосили в ПЦУ.

Держава законом зобов’язана поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, не втручатися у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій.

У ПЦУ вважають, що і сам факт початку слідства з надуманого приводу, і особливо те, що воно не було закрите, а нібито триває вже понад 8 місяців, ставши публічно відомим лише зараз, є ганебною і абсурдною спробою тиску на Церкву, здійснюваною в інтересах противників її становлення і розвитку, в тому числі тих, хто має свій керівний центр у сусідній країні-агресорі.

“Тому закликаємо тих, кого залучають до політично мотивованого переслідування, пам’ятати про особисту відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями”, – резюмували у пресслужбі.