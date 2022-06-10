У четвер, 9 червня, на фабриці Mars у Пенсильванії (США) двоє співробітників впали у повний бак шоколаду. Чоловіків вдалось врятувати, однак обох довелось ушпиталити.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Керівник відділу зв’язку служби екстреної допомоги округу Ланкастер Бред Вульф розповів, що для того, аби витягти людей, рятувальникам довелось прорізати отвір в баку, адже дістати людей зверху було неможливо.

Яким чином співробітники фабрики опинились у резервуарі з шоколадом, Бред Вульф пояснити не зміг.

Також він не прокоментував, яких травм зазнали постраждалі, однак відомо, що обох довелось ушпиталити.

Як повідомив помічник керівника служби 911 округу Ланкастер Нік Шенбергер, одного травмованого у лікарню доставили автомобілем, а іншого – гелікоптером.