У першому півріччі 2020 року зірвалися понад 44 % тендерів Міністерства оборони України.

Про це йдеться в дослідженні неурядової експертної організації StateWatch.

Згідно з опублікованими даними, в першому півріччі Міністерством оборони було успішно завершено 158 конкурентних тендерів на загальну суму 5,1 млрд гривень.

За цей же період було скасовано 128 конкурентних тендерів, або 44,7 % від загальної кількості оголошених торгів (на загальну очікувану вартість в 3,46 млрд гривень).

Відповідну інформацію створений StateWatch проєкт “Марлін” отримав із системи ProZorro.

Всі тендери були організовані Відділом підготовки та проведення закупівель у напрямку тилового забезпечення Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів міністерства.

У StateWatch уточнили, що із 128 скасованих тендерів:

• 107 (83,6 %) були скасовані, тому що для участі було подано менше двох тендерних пропозицій;

• ще 13 (10,2 %) тендерів скасували у зв’язку з відсутністю подальшої потреби у закупівлі товарів і послуг;

• 8 (6,2 %) тендерів – у зв’язку з неможливістю усунути порушення законодавства з питань державних закупівель.

Також наводиться перелік послуг, за якими були скасовані тендери на найбільшу очікувану вартість:

• перевезення громадським залізничним транспортом на суму 699,4 млн грн;

• індивідуальне обмундирування – 648,9 млн грн;

• продукти харчування – 279 млн грн;

• організація харчування – 241,02 млн грн;

• кухонне приладдя – 212,02 млн грн;

• ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення – 154,7 млн грн.

У зв’язку з цим в StateWatch відзначають, що з метою зниження ризику неуспішного закінчення закупівель Міністерству оборони “слід використовувати можливості організації консультацій з ринком”, що передбачені чинною редакцією закону “Про державні закупівлі”.

ДОВІДКА. StateWatch – неурядова організація, створена в січні 2018 року. Діяльність організації побудована на принципах політичної нейтральності і здійснюється в наступних напрямках: реформування органів правопорядку; реформування антикорупційних органів; громадський контроль над бюджетними витратами в оборонній галузі; громадський контроль над бюджетними витратами в медичній галузі.

Проєкт “Марлін” викриває неефективні витрати органів влади, зосереджуючись на обороні та ОПК, і втілюється командою організації StateWatch.