25 лютого, у другий день російського вторгнення в Україну, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео з окупантами, які потрапили у полон до українських військових.

Про це повідомляє Слідство. Інфо.

Скоріш за все, це було одне із найперших публічних повідомлень про те, що російські загарбники здаються у полон.

Виданню вдалось знайти інформацію про полонених. Одним із них виявився капітан Алім Бікоєв. На сайті “миротворець” йдеться про те, що Бікоєв здався у той же день, коли розпочалось широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.

За словами Бікоєва, він входить до складу 11-тої окремої десантно-штурмової бригади у місті Улан-Уде (столиця Республіки Бурятія). Це місто розташоване неподалік від кордону з Монголією Відстань від Улан-Уде о України – майже 5,5 тисяч км.

Під час допиту російський капітан заявляв, що ніхто їх не попереджував про вторгнення до України. Мовляв, вони були на навчаннях у Криму, а вже звідти кудись вилетіли. Також, за його словами, близько 4-х годин після висадки вони взагалі не розуміли, що перебувають на території України.

Російське видання “Новая газета” відшукало дані про Бікоєва. За даними цього ЗМІ, Алім Бікоєв родом із Владикавказу. Раніше проживав у Рязані, де і служив у повітряно-десантному училищі, проте згодом переїхав до Улан-Уде.