Автобус, що перевозив в Перуанських Андах працівників за контрактом з мідного рудника компанії MMG Лас-Бамбаса, впав зі скелі, внаслідок чого 16 людей загинули і двоє отримали поранення.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Аварія сталася рано вранці, коли автомобіль пройшов крутий поворот через провінцію Котабамбас в перуанському регіоні Апуримак, де розташована шахта.

За словами представника MMG, в аварії загинули робітники підрядних компаній Manpower, Geotec, MB Renting, AKD Drilling, Lavalin, M&RC, JRM і JP Natlian.

Компанія також заявила, що влада розслідує причину аварії, і висловила готовність співпрацювати.

У Перу нерідкі аварії, коли автобуси падають зі скель. Гірський хребет Анд проходить через всю країну з жахливими дорогами, що виходять на високі скелі.