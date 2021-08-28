Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Аварія сталася рано вранці, коли автомобіль пройшов крутий поворот через провінцію Котабамбас в перуанському регіоні Апуримак, де розташована шахта.
За словами представника MMG, в аварії загинули робітники підрядних компаній Manpower, Geotec, MB Renting, AKD Drilling, Lavalin, M&RC, JRM і JP Natlian.
Компанія також заявила, що влада розслідує причину аварії, і висловила готовність співпрацювати.
У Перу нерідкі аварії, коли автобуси падають зі скель. Гірський хребет Анд проходить через всю країну з жахливими дорогами, що виходять на високі скелі.
- На заході Індонезії автобус зі школярами зірвався в ущелину, внаслідок чого загинули 27 осіб.