Перуанська поліція ліквідувала ймовірну злочинну групу, яка стягувала 21 000 доларів за ліжко з тяжкохворих пацієнтів з COVID-19 в державній лікарні.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За словами прокурора Рейнальдо Абіа, влада заарештувала дев’ять осіб в ході рейду рано вранці в середу, в тому числі адміністратора державної лікарні Ліми Гільєрмо Альменару Ірігойен.

Афера була розкрита після того, як в поліцію надійшла скарга від брата людини, що страждає COVID-19, у якого попросили 82 000 солей (20 783 долара) для отримання ліжка інтенсивної терапії та лікування в лікарні.

Міністр охорони здоров’я Оскар Угарте заявив журналістам, що шахрайство вимагає негайних заходів у відповідь.

Лікарня, залучена в недавній скандал і керована системою соціального забезпечення EsSalud, надає безкоштовну допомогу. У ній всього 80 ліжок у відділенні інтенсивної терапії.

Під час піку пандемії багато пацієнтів платили великі суми грошей приватним клінікам, оскільки державна система наближалася до краху.

Кількість доступних ліжок інтенсивної терапії відтоді зросла майже до 3000 по всій країні в порівнянні з сотнями, доступними в березні минулого року.

В кінці травня Перу потроїло офіційне число смертей від вірусу і стало світовим лідером за кількістю смертей від цього захворювання на 100 000 жителів.