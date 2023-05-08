У Перу сталася найбільша аварія на шахті за останні десятиліття — під час пожежі на шахті з видобутку золота загинули щонайменше 27 людей.

Про це повідомляє BBC.

За словами місцевих чиновників, вдалося врятувати двох людей від пожежі.

Попередньо вважається, що пожежа в шахті La Esperanza в регіоні Арекіпащо трапилася через коротке замикання електричної мережі.

Коли спалахнула пожежа шахтарі працювали на глибині від 80 до 100 метрів під поверхнею землі.

Довідка. Одним з найбільших у світі виробників золота є саме Перу. У країні видобувають понад 100 тонн золота на рік або близько 4% усього світового річного запасу.

Попри те, що трагічна пожежа стала найстрашнішою катастрофою за останні роки в Перу, десятки смертей на рік не є рідкістю в гірничодобувній промисловості країни.