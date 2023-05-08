Про це повідомляє BBC.
За словами місцевих чиновників, вдалося врятувати двох людей від пожежі.
Попередньо вважається, що пожежа в шахті La Esperanza в регіоні Арекіпащо трапилася через коротке замикання електричної мережі.
Коли спалахнула пожежа шахтарі працювали на глибині від 80 до 100 метрів під поверхнею землі.
Довідка. Одним з найбільших у світі виробників золота є саме Перу. У країні видобувають понад 100 тонн золота на рік або близько 4% усього світового річного запасу.
Попри те, що трагічна пожежа стала найстрашнішою катастрофою за останні роки в Перу, десятки смертей на рік не є рідкістю в гірничодобувній промисловості країни.
- У Великій Британії під час коронації короля Чарльза поліція затримала лідера антимонархічної групи “Республіка” та ще 51 особу. Демонстранти одягнулися у жовтий одяг, щоб виділятися на фоні одягнених у червоне, біле і синє, й тримали плакати з написом “Не мій король”.